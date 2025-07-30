UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında tur şansı için sahaya çıkıyor.

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İlk maçı İstanbul’da 4-2 kaybederek turu zora sokan siyah-beyazlı ekip, 31 Temmuz Perşembe akşamı TSİ 21.00'de Polonya’nın Krakow kentindeki Reymana Stadyumu’nda sahne alacak. Mücadele, HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Juan Munuera yönetecek.

Beşiktaş nasıl tur atlar?

İlk maçta aldığı 4-2’lik mağlubiyet nedeniyle Beşiktaş’ın turu geçebilmesi için 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. 2 farklı galibiyet durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Shakhtar Donetsk’e ise 1 farklı mağlubiyet veya tüm beraberlikler tur için yeterli olacak.

Avrupa’da 254. sınav

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında Avrupa kupalarındaki 254. maçına çıkacak. Bu zamana kadar 253 karşılaşmada 95 galibiyet, 49 beraberlik ve 109 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, rakip ağlara 340 gol gönderirken kalesinde 388 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi özelinde ise “Kupa 2”de bugüne kadar 132 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 50 mağlubiyet aldı. Bu mücadelelerde 209 gol atan takım, 178 gole engel olamadı.

Ukrayna takımları kabus gibi

Beşiktaş, bugüne kadar Ukrayna ekipleriyle 15 kez karşılaştı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, toplam 14 gol atıp 34 gol yedi. Shakhtar Donetsk ise Türk takımlarıyla oynadığı 9 maçta hiç yenilgi yaşamadı. Bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Ukrayna temsilcisi sadece 3 gol yerken, 21 gol attı.

Son 3 sezonda savunma zafiyeti

Beşiktaş, son 3 sezonda Avrupa kupalarında 23 karşılaşma oynadı ve yalnızca 4’ünde kalesini gole kapatabildi. Bu süreçte 42 gol yiyen Kara Kartal, 41 gol kaydetti. Bu da savunma zaaflarının hâlâ önemli bir sorun olduğunu gösteriyor.

En golcü Oktay Derelioğlu

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki en golcü ismi, attığı 14 golle Oktay Derelioğlu. Onu 13’er golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ediyor. Mevcut kadroda Gedson Fernandes 5, Rafa Silva 3, Rashica, Salih Uçan ve Semih Kılıçsoy 2’şer, Musrati, Muçi, Necip, Emrecan, Tayfur, Joao Mario, Tammy Abraham ise 1’er golle Avrupa sahnesinde skor katkısı verdi.

Tarih yazma zamanı

Beşiktaş, bu zorlu rövanşta galip gelmesi halinde Avrupa’da hem istatistiksel bir kırılmayı hem de moral üstünlüğü elde etmiş olacak. İlk maçtaki skor dezavantajına rağmen Kara Kartal, daha önce Avrupa'da büyük zaferler elde etmiş bir takım olarak tur şansını son ana kadar zorlamak istiyor.