UEFA eşyalarına yeni düzenleme! Dağıtım ve satışa izin

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) organizasyonları kapsamında Türkiye'ye muafiyetle getirilen eşyaların bedelsiz dağıtımı veya hayır amaçlı satışına imkan tanıyan düzenleme yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulanmaya başlandı.

Ticaret Bakanlığının aktardığı bilgilere göre düzenleme; 2021 ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalleri için verilen taahhütlerin, 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerine ilişkin yükümlülüklerde de yer alması nedeniyle yapıldı.

Getirilen ürünlerin satılabilmesinin önü açıldı

Buna göre UEFA'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği müsabakalar ve tüm yan etkinlikler için vergiden muaf şekilde ülkeye getirilen eşyalar konusunda esneklik sağlandı. Getirilen ürünlerin imha edilmesi, ücretsiz dağıtılması veya hayır amaçlı sembolik fiyatlarla satılabilmesinin önü açıldı.

Karar ayrıca, finansal kiralama sözleşmesine bağlı geçici ithalat izni verilen araçların kapsamını genişletti. Daha önce sadece deniz, hava ve demir yolu taşıtları için geçerli olan uygulamaya, hava taşıtlarının motorları da dahil edildi.

Bakanlığa tanınan yetki artırıldı

Posta idaresi ve yetkili hızlı kargo şirketlerinin basitleştirilmiş beyanla işlem yapabildiği ihracat rejimine ilişkin limitlerde de değişiklik yapıldı. Mevcut durumda brüt 30 kilogramı ve 1500 avro değeri aşmayan gönderiler için müşavir olmaksızın hızlı kargo firmaları işlem yapabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, bu miktar ve değer limitlerini artırma konusunda Bakanlığa tanınan yetki 20 katına çıkarıldı.