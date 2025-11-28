UEFA listesi yenilendi; Türkiye 9. sıradaki yerini korudu
UEFA organizasyonlarında 5. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye’nin ülke puanı sıralamasındaki yeri güncellendi. Fenerbahçe ve Samsunspor haftayı beraberlikle kapatırken, Galatasaray ise sahasında mağlup oldu.
Fenerbahçe ve Samsunspor haftayı beraberlikle tamamlarken, Galatasaray sahasında mağlup oldu. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 47.200 puanla 9. sıradaki yerini korudu.
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u konuk ettiği karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve 8 puanla haftayı 20. sırada tamamladı.
Konferans Ligi’nde mücadele eden Samsunspor, İzlanda deplasmanında Breidablik ile 2-2 berabere kalarak grup liderliğini sürdürdü.
Şampiyonlar Ligi sahnesinde Galatasaray, sahasında Union SG’ye 1-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekip 9 puanla haftayı 14. sırada bitirdi.
Avrupa arenasında alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, puanını 47 bin 200 seviyesine çıkararak 9. sıradaki yerini korudu.
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması:
İngiltere: 101.227
İtalya: 89.946
İspanya: 83.953
Almanya: 80.545
Fransa: 72.534
Hollanda: 64.533
Portekiz: 61.867
Belçika: 57.350
Türkiye: 47.200
Çekya: 43.900