UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kuraları yarın çekilecek

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması eşleşmeleri yarın yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun kura çekimi, Monako'da TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek.

Her takımın 8 rakibi belirlenecek

Lig aşamasına katılan 36 ekip, UEFA katsayılarına göre dört torbaya ayrılacak. Kura sonucunda her takım için sekiz farklı rakip belirlenecek.

Kulüpler, her torbadan ikişer takımla karşılaşacak. Bu maçların biri iç sahada, diğeri ise deplasmanda oynanacak.

Galatasaray'ın rakipleri yarın belli olacak

"Devler Ligi"ne doğrudan lig aşamasından katılan Galatasaray'ın karşılaşacağı sekiz takım da kura çekiminin ardından netleşecek.

Sarı-kırmızılı ekip, dört torbanın her birinden iki rakiple eşleşecek. Galatasaray, her torbadan gelen takımlardan biriyle RAMS Park'ta, diğeriyle deplasmanda mücadele edecek.

Fenerbahçe lig aşaması için sahaya çıkıyor

Lig aşamasında yer alacak 36 takımdan 32'si kesinleşirken kalan dört ekip, bu akşam oynanacak play-off turu rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak.

Fenerbahçe de lig aşamasına kalabilmek için bu akşam Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, sahasında oynanan ilk karşılaşmada 1-1 berabere kaldığı rakibiyle saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Final Madrid'de oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun şampiyonu, İspanya'nın başkenti Madrid'de belli olacak. Final karşılaşmasına Metropolitano Stadı ev sahipliği yapacak.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yer alması kesinleşen 32 takım şöyle:

İngiltere (5): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

İspanya (5): Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis

Almanya (4): Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart

İtalya (4): Inter, Napoli, Roma, Como

Fransa (3): Paris Saint-Germain, Lens, Lille

Hollanda (2): PSV, Feyenoord

Portekiz (2): Porto, Sporting

Türkiye (1): Galatasaray

Ukrayna (1): Shakhtar Donetsk

Çekya (1): Slavia Prag

Belçika (1): Club Brugge

Azerbaycan (1): Sabah

Norveç (1): Bodo Glimt

Avusturya (1): LASK

Son 4 takım bu gece belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek son 4 takım, bu gece oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından belirlenecek.

Maçların programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

22.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Fenerbahçe (1-1)

22.00 AEK (Yunanistan)-Levski Sofya (Bulgaristan) (0-0)

22.00 Celje (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya) (1-1)

22.00 Viking (Norveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-2)

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:

1. Hafta: 8/10 Eylül

2. Hafta: 13/14 Ekim

3. Hafta: 20/21 Ekim

4. Hafta: 3/4 Kasım

5. Hafta: 24/25 Kasım

6. Hafta: 8/9 Aralık

7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)