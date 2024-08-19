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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın yapılacak üç maçla başlayacak.

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"Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turunda yarın 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 maç yapılacak.

Takımlar, 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde avantaj arayacak. Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu maçları ve oynanacak stadyumlar şöyle:

Yarın

* GNK Dinamo (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan) (Maksimir)

* Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Aspmyra)

* Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya) (Hainau)

21 Ağustos Çarşamba

* Midtjylland (Danimarka)-Slovan Bratislava (Slovakya) (Herning)

* Malmö (İsveç)-Sparta Prag (Çekya) (Malmö Yeni Stadyum)

* Dinamo Kiev (Ukrayna)-Salzburg (Avusturya) (Lublin)

* Young Boys (İsviçre)-Galatasaray (Wankdorf)

 