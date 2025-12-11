UEFA ülke puan durumu... Türkiye UEFA ülke puan durumunda kaçıncı sırada?

UEFA’nın ülke puanı tablosu, Avrupa arenasında mücadele eden takımların sonuçlarına göre sürekli güncelleniyor. Avrupa ligi maçları sonrası ülkemizin sıralaması yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "Türkiye UEFA ülke puan durumunda kaçıncı sırada" sorusunun yanıtı...

Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada?

Ülkemiz UEFA ülke sıralamasında 47.4000 puanla 9. sırada yer alıyor. Hemen önümüzdeki Belçika'nın 57 bin 750 puanı bulunuyor.

İşte ilk 10

İngiltere: 102 bin 116

İtalya: 90 bin 802

İspanya: 84 bin 703

Almanya: 81 bin 259

Fransa: 73 bin 961

Hollanda: 64 bin 700

Portekiz: 62 bin 066

Belçika: 57 bin 750

TÜRKİYE: 47 bin 400

Çekya: 44 bin 300