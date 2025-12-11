UEFA ülke puan durumu... Türkiye UEFA ülke puan durumunda kaçıncı sırada?
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi maçları UEFA ülke sıralamasını doğrudan etkiliyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un alacağı puanlar sıralama açısından büyük önem arz ediyor. Bugün de Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçı var ve son durum merak ediliyor.
UEFA’nın ülke puanı tablosu, Avrupa arenasında mücadele eden takımların sonuçlarına göre sürekli güncelleniyor. Avrupa ligi maçları sonrası ülkemizin sıralaması yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "Türkiye UEFA ülke puan durumunda kaçıncı sırada" sorusunun yanıtı...
Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada?
Ülkemiz UEFA ülke sıralamasında 47.4000 puanla 9. sırada yer alıyor. Hemen önümüzdeki Belçika'nın 57 bin 750 puanı bulunuyor.
İşte ilk 10
İngiltere: 102 bin 116
İtalya: 90 bin 802
İspanya: 84 bin 703
Almanya: 81 bin 259
Fransa: 73 bin 961
Hollanda: 64 bin 700
Portekiz: 62 bin 066
Belçika: 57 bin 750
TÜRKİYE: 47 bin 400
Çekya: 44 bin 300