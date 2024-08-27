UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

Andora'nın Andorra la Vella şehrinde Estadi Nacional Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Mustafa İlker Çoşkun AVAR olarak görev yapacak.