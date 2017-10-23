UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası

23 Ekim 2017

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın evinde Leipzig'i 2-0 yendiği grup maçı sırasında stat ışıklarının sönmesi gerekçesiyle siyah-beyazlı kulübe 25 bin euro para cezası verildi.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 26 Eylül'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan G Grubu 2. hafta maçı sırasında stat ışıklarının sönmesi ve tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçeleriyle Beşiktaş Kulübüne 25 bin euro para cezası verildiği bildirildi.

Beşiktaş'ın Leipzig'i 2-0 yendiği karşılaşmanın 60. dakikasında stadın bazı ışıklarının sönmesi nedeniyle oyun durmuştu. Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları, yaşanan kesintiden dolayı soyunma odasına yönelmiş ve müsabaka, 10 dakika gecikmeli devam etmişti.

Kaynak: AA