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UEFA'dan Fenerbahçe'ye güzel haber

UEFA, Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye güzel haber
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UEFA, Fenerbahçe'ye yazılı yolladığı mesajla Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı.

UEFA ile finansal fair-play anlaşması imzalayan Fenerbahçe, maaş sınırlaması dolayısıyla sattığı oyuncudan elde edeceği gelir ile transfer yapabiliyordu. Geçtiğimiz günlerde UEFA ile görüşen sarı-lacivertli kulübün yetkililerin, kulübün mali durumunu ile ilgili görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: İHA

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