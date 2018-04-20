UEFA'dan Fenerbahçe'ye güzel haber
UEFA, Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi.
UEFA, Fenerbahçe'ye yazılı yolladığı mesajla Avrupa kupalarına katılabileceğini açıkladı.
UEFA ile finansal fair-play anlaşması imzalayan Fenerbahçe, maaş sınırlaması dolayısıyla sattığı oyuncudan elde edeceği gelir ile transfer yapabiliyordu. Geçtiğimiz günlerde UEFA ile görüşen sarı-lacivertli kulübün yetkililerin, kulübün mali durumunu ile ilgili görüşme gerçekleştirmişti.
Kaynak: İHA