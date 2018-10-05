UEFA'dan 'finansal fair play anlaşması'na yeniden inceleme kararı

05 Ekim 2018

UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, sarı-kırmızılılar ile yapılan ve sonrasında tekrar gözden geçirilen finansal fair play anlaşmasının yeniden incelenmesine karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, kararın alınma nedeni ya da incelemenin ne zaman sona ereceği konusunda ise bilgi verilmezken daha önce yapılan anlaşmanın soruşturma sonuçlanana kadar geçerli olacağı ifade edildi.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada ise "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun aldığı uzlaşma anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir." denildi.

Açıklamada, "UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018'den bu yana süren bu süreç ve işlem, kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı uzlaşma anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, "Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir." bilgisini paylaştı.

UEFA, 13 Haziran'da Galatasaray'a finansal fair play kuralları kapsamında para ve futbolcu sayısı kısıtlama cezası vermişti. UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA