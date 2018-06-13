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UEFA'dan Galatasaray'a 6 milyon euro ceza

Finansal Fair Play cezalarını açıklayan UEFA, Galatasaray'a 6 milyon euro ceza verdi.

UEFA'dan Galatasaray'a 6 milyon euro ceza
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UEFA, finansal fair-play ile ilgili Galatasaray kararını açıkladı. 

UEFA'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Galatasaray ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

UEFA'nın 6 milyon euro para ceza verdiği sarı-kırmızılıların anlaşmaya uymaması halinde ise ek olarak 9 milyon euro para cezası da alacağı ifade edildi. 

Galatasaray, yapılan anlaşmaya göre gelecek sezon Şampiyonlar Ligi listesine 25 yerine 21 oyuncu yazabilecek. 

UEFA ayrıca, Beşiktaş'ın 2017-2018 sezonunda finansal fair-play kurallarına uyduğunu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ise kısmen uyduğunu açıkladı. 

Kaynak: İHA

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