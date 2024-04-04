UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, yarın Kazakistan ile Bulgaristan arasında oynanacak UEFA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri C Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre karşılaşmada Özçiğdem'in yardımcılığını Sedef Aktan ve Arzu Görgün yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Cansu Tiryaki olacak.

Melis Özçiğdem daha önce, 27 Haziran Pazartesi günü UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakası olan Gürcistan ile İrlanda arasındaki müsabakayı yönetmişti.