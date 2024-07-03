UEFA'dan Merih Demiral'a 'bozkurt soruşturması': Bahçeli sert tepki gösterdi!

UEFA, dün akşam oynanan ve 2-1'lik bir skorla A Milli Futbol Takımımızın galibiyetiyle sona eren Türkiye-Avusturya maçında attığı iki golle maçın oyuncusu seçilen A Milli futbolcu Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.

Maçın yıldızı Merih Demiral, maç sonunda yaptığı bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından disipline sevk edildi. UEFA tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

* Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır.

Almanya tepki gösterdi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti hakkında X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bozkurt işareti nedir, ne anlama geliyor?

Tarihi araştırmalarda Türklere Budist kültüründen geçtiği yazılan bozkurt işareti, Türk hükümdarlar tarafından başarı anlamına gelen bir zafer işaretidir. Batıya göç eden, Hun, kıpçak, Peçenek Türkleri aynı zamanda bu işareti "Ben Türküm" manasında kullanmışlardır.

Merih Demiral'dan "Bozkurt" işareti açıklaması

Milli futbolcu Merih Demiral ise maç sonu yaptığı açıklamasında gol sevincinde bozkurt işareti yapmasına yönelik açıklama yaparak "İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli'den provakasyon tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın Merih Demiral gol sevinci sırasında bozkurt işareti yaptığı için açtığı soruşturmaya yönelik açıklama yaptı.

Konuya ilişkin EUFA'ya tepki gösteren Devlet Bahçeli "Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarının tamamı şöyle:

* Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. UEFA’nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur.