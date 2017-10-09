UEFA'dan Türk hakemlere görev
FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya, Dünya Kupası elemelerinde düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yapılacak, B Grubu'nda Dünya Kupası'na direkt katılacak takımı belirleyecek olan Portekiz-İsviçre maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini belirtti.
Portekiz'in Lizbon kentinde yarın yapılacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı, dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacağı kaydedildi.
Halis Özkahya'nın ise Fransa ile Belarus arasında oynanacak A Grubu müsabakasında görev yapacağı paylaşıldı.
Fransa'nın Saint-Denis şehrinde yarın oynanacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan'ın üstleneceği, dördüncü hakemin ise Ali Palabıyık olacağı ifade edildi.
Kaynak: AA