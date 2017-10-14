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Uğur Erdener WA'da yeniden başkan

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Dünya Okçuluk Federasyonu başkanlığı için yapılan seçimde 79 oyun, 78'ini alarak yeniden başkan seçildi.

Uğur Erdener WA'da yeniden başkan
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Dünya Okçuluk Federasyonu'nda (WA) yeniden başkanlığa getirildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada Erdener'in, WA'nın, Meksika'nın Mexico City kentinde süren 52. Olağan Genel Kongresi'ndeki seçimlerde 79 oyun, 78'ini alarak yeniden başkanlığa seçildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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