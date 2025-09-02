Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray'ın 33+3 milyon Euro karşılığında transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır.