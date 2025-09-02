Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a maliyeti belli oldu
Trabzonspor Kulübü, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor Kulübü, Galatasaray'ın 33+3 milyon Euro karşılığında transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kamuoyuna Duyuru
Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır.
Kamuoyuna Duyuru— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 1, 2025
Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı… pic.twitter.com/hnc0fCFQuq