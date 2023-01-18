Ukrayna’dan Rus işgaline karşı “futbol çıkarması”

Emre ERGÜL

Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan’a transferinde de dedik: Futbol asla sadece futbol değildir… Bu söz, bu kez de Ukrayna’nın yeşil sahalardaki altın çocuğu Mykhaylo Mudryk’ın İngiliz devi Chelsea’ye transferinde bir kez daha ortaya çıktı.

Türk basınında “Ukraynalı Emre Mor” olarak yazılıp çizilen, Shakhtar Donetsk’le çıktığı 18 maçta 10 gol, 6 asistlik performansıyla göz dolduran 22 yaşındaki Mudryk, İngiliz devi Arsenal’e gidecekti.

95 milyon euroyu gözden çıkaran Arsenal, bu ocak ayının en sükseli transferine imza atacaktı. Ancak son dakikada Chelsea devreye girdi ve bir spor transferi haberinin dünya gazetelerine manşet olmasını sağladı.

Chelseali yöneticiler, geçtiğimiz haftasonu Antalya’ya çıkarma yaparak, takımın Belek’teki kamp yerini ziyaret etti ve uzun pazarlıklar sonrası Mudryk’i ikna etti.

1.75 boyundaki Mudryk, 100 milyon euroluk transferle tam 8.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Chelsea, Ukraynalı futbolcu için 70 milyon euro bonservis ve 30 milyon euro bonus ödeyecek. Profesyonel kariyeri Shakhtar’ın U17 takımda 2018’de başlayan Mudryk 30 Haziran 2031’e kadar artık Chelseali…

Abramoviç'e mesaj

Transfer, Moskova’ya da ters köşe oldu: Nedeni ise Mudryk’in Chelsea’ye, Roman Abramoviç’in eski takımına gitmesinden dolayı. Chelsea, 24 Şubat 2022’de başlayan Rus işgali sonrası başlatılan Rus yaptırımları çerçevesinde Abramoviç’in elinden alınmış ve uluslararası bir gruba satılmıştı.

Birçok Türk spor sitesi, İstanbul’da yaşayan Abramoviç’in Rus lider Vladimir Putin’e yakınlığından dolayı “Putin’i kızdıracak transfer” diye başlıklar attı. Ancak transferi dünya manşetlerine çıkaran ikinci ayak ise Shakhtar’ın transfer ücretinin 25 milyon eurosunu Ukrayna ordusuna bağışlaması… Shahktar Donetsk kulübü, Başkan Rinat Akhmetov’un şu açıklamalarını paylaştı:

"Askerlerimize borçluyuz"

“Sevgili dostlar ve taraftarlar, FC Shakhtar, Chelsea FC ile nihai bir anlaşma imzaladı ve böylece Mykhaylo Mudryk, kariyerine en güçlü ulusal şampiyonluk olan İngiltere Premier Ligi’nde ‘Maviler’ ile devam edecek. Karışık duygularım var. Bir yandan Mykhaylo için mutluyum, bir yandan da onunla gurur duyuyorum. Bu adam, yetenek ve sıkı çalışmanın imkansızı mümkün kılabileceğini göstererek, örnek olarak, liderlik ediyor. Avrupa’nın Mykhaylo’nun parlak ve güzel oyununu takdir edeceğinden kesinlikle eminim.”

“Ne yazık ki, Rusya Federasyonu tarafından bize karşı yürütülen korkunç ve haksız savaşla savaştığı için şimdi imkansız. Ama kazanacağımıza eminim. Ve Ukrayna Donetsk’teki Donbass Arena’da Chelsea’ye karşı bir dostluk maçı oynayacağız. Bugün askerlerimize, savunucularımıza ve ailelerine yardım etmek için 25 milyon euro ayırıyorum. Para, tıbbi ve protez tedavisi ve psikolojik destek sağlamaktan belirli istekleri karşılamaya kadar farklı ihtiyaçları karşılamak için kullanılacak. Sonsuza dek askerlerimize borçluyuz!”

Bu gelişme, birçok kesim tarafından saygıyla ve tebrik mesajlarıyla karşılandı.