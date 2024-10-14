ULUSLAR LİGİ: İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda? İşte muhtemel 11

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta İzlanda deplasmanına konuk oluyor. Türkiye, liderlik yarışında önemli bir avantaja sahipken, Karadağ galibiyetinin ardından İzlanda'dan da üç puanla dönmeyi hedefliyor. Son karşılaşmalarında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden milliler, galibiyet serisini devam ettirerek A Ligi’ne yükselme yolunda kritik bir adım atmak istiyor.

İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye ile İzlanda arasındaki zorlu mücadele, 14 Ekim Pazartesi günü Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Maçın hakemi Polonyalı Damian Sylwestrzak olacak ve karşılaşmayı TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebileceksiniz.

A Milli Takım’da iki eksik

Millilerde, Barış Alper Yılmaz sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadroda yer alamazken, Kaan Ayhan ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın, geniş hücum rotasyonunda Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler gibi isimlere görev vermesi bekleniyor.

İzlanda - Türkiye maçı muhtemel 11

Türkiye (Muhtemel 11): Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım.

İzlanda’da son durum

İzlanda, gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 2-0 mağlup etti ancak ardından Türkiye’ye 3-1 yenildi. Son olarak sahasında Galler ile 2-2 berabere kalarak puanını 4’e çıkardı.

Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu

Türkiye: 7 puan

Galler: 5 puan

İzlanda: 4 puan

Karadağ: 0 puan

Türkiye, grup liderliği için avantajını korurken, İzlanda’nın da iddiasını sürdürebilmek için puan alması gerekiyor.