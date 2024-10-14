ULUSLAR LİGİ: İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda? İşte muhtemel 11
Uluslar Ligi'nde bu akşam galibiyet için sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı, İzlanda deplasmanında liderlik yolunda önemli bir maç oynayacak. Vatandaşlar İzlanda-Türkiye maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Şifresiz mi? gibi soruları arama motorlarında aratıyor. Peki İzlanda-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte İzlanda - Türkiye maçının saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11 bilgileri...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta İzlanda deplasmanına konuk oluyor. Türkiye, liderlik yarışında önemli bir avantaja sahipken, Karadağ galibiyetinin ardından İzlanda'dan da üç puanla dönmeyi hedefliyor. Son karşılaşmalarında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden milliler, galibiyet serisini devam ettirerek A Ligi’ne yükselme yolunda kritik bir adım atmak istiyor.
İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye ile İzlanda arasındaki zorlu mücadele, 14 Ekim Pazartesi günü Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Maçın hakemi Polonyalı Damian Sylwestrzak olacak ve karşılaşmayı TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebileceksiniz.
A Milli Takım’da iki eksik
Millilerde, Barış Alper Yılmaz sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadroda yer alamazken, Kaan Ayhan ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın, geniş hücum rotasyonunda Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler gibi isimlere görev vermesi bekleniyor.
İzlanda - Türkiye maçı muhtemel 11
Türkiye (Muhtemel 11): Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım.
İzlanda’da son durum
İzlanda, gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 2-0 mağlup etti ancak ardından Türkiye’ye 3-1 yenildi. Son olarak sahasında Galler ile 2-2 berabere kalarak puanını 4’e çıkardı.
Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu
Türkiye: 7 puan
Galler: 5 puan
İzlanda: 4 puan
Karadağ: 0 puan
Türkiye, grup liderliği için avantajını korurken, İzlanda’nın da iddiasını sürdürebilmek için puan alması gerekiyor.