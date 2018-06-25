Uruguay, Rusya'yı farklı yendi

25 Haziran 2018

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Uruguay, Rusya'yı 3-0 yendi. Bu sonuçla Uruguay lider, Rusya ikinci olarak son 16 turuna kaldı.

10. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderen Suarez, Uruguay'ı 1-0 öne geçirdi.

23. dakikada Laxalt, Torreia'nın kullandığı kornerde kafalardan sekerek ceza sahası dışına çıkan topu önünde buldu. Laxalt'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşla kaleye gönderdiği top, Cheryshev'e çarpıp yön değiştirdi ve kaleciyi yanıltarak ağlara gitti. Uruguay, Cheryshev'in kendi kalesine attığı bu golle durumu 2-0'a getirdi.

90. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Godin'in kafa vuruşunda kaleci Akinfeev gole izin vermedi. Dönen topu kale sahasında tamamlayan Cavani skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan ve A Grubu'nda üçte üç yaparak puanını 9'a çıkaran Uruguay lider, 6 puanlı Rusya ise ikinci olarak son 16 turuna kaldı.

Karşılaşmada görev yapan Galatasaraylı kaleci Muslera, 100. kez Uruguay Milli Takımı'nın formasını giydi. Ayrıca dünya kupalarında 14. maçına çıkan Muslera, Ladislao Mazurkiewicz'i geride bırakarak turnuva tarihinde en çok forma giyen Uruguaylı futbolcu oldu.

Kaynak: AA