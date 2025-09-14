Üsküdar’da 4 bin 500 koşucu “İstanbul’u Koşuyorum” etabında buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından “İstanbul’u Koşuyorum, Şehri Yaşıyorum” sloganıyla düzenlenen yarışın bu yılki Asya etabı Üsküdar’da gerçekleştirildi. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken parkurda yaklaşık 4 bin 500 koşucu mücadele etti.

Sabah saatlerinde start alan organizasyonda, 5K ve 10K kategorilerinde sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. 5K erkeklerde Nuri Mohamed Ali 16:56’lık derecesiyle birinci olurken, kadınlarda Mariia Kolpakova 20:11’lik süresiyle zirveye çıktı.

09.15’te başlayan 10K yarışında ise erkeklerde Murat Emektar 30:39’luk derecesiyle şampiyon olurken, kadınlarda Özlem Kaya Alıcı 36:02’lik süresiyle birinciliği elde etti. Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülleri verildi.

10K kategorisini 90 dakika içinde tamamlayan sporcular, 2 Kasım’da koşulacak 47. İstanbul Maratonu’nda 15,5K’ya katılım hakkı da kazandı.