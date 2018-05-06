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VakıfBank Avrupa Şampiyonu oldu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in final maçında Romen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

VakıfBank Avrupa Şampiyonu oldu
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CEV Şampiyonlar Ligi Finali'nde VakıfBank, Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj takımı karşı karşıya geldi.

Bükreş’te bulunan Sala Polivalenta’da dolu tribünler önünde oynanan mücadelede rakibi CSM Volei Alba Blaj’ı 25-17, 25-11 ve 25-17‘lik setlerle 3-0 mağlup eden VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde adını üst üste 2. kez, toplamda 4. kez Avrupa şampiyonu oldu. 

Kaynak: AA

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