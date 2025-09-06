Victor Osimhen milli maçta sakatlanarak oyundan çıktı
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri C grubunda Nijerya ile Ruanda karşı karşıya geldi. Maça ilk 11 de başlayan Victor Osimhen, 27. dakikada sakatlanarak 36. dakikada oyundan çıktı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında oynanan Nijerya-Ruanda maçının 27. dakikasında girdiği mücadele sonrası sakatlandı. Osimhen oyuna devam etmeye çalışsa da 36. dakikaya kadar dayanabildi. Yıldız futbolcunun sağlık durumunun ciddiyeti hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.