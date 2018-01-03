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Vida, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Kulübü'nün anlaşma sağladığı Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, sağlık kontrolünden geçirildi.

Vida, sağlık kontrolünden geçti
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Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Hırvat futbolcu Domagoj Vida, sağlık kontrolünden geçti.

Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan 28 yaşındaki stoper, ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Hırvat futbolcunun kontrolleri akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapılmasıyla tamamlandı.

Son 5 yıl Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev forması giyen Domagoj Vida, siyah-beyazlı kulüple bugün sözleşme imzalayacak.

Kaynak: AA

transfer Beşiktaş Domagoj Vida

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