Vinicius Junior öldü mü, öldürüldü mü? Vinicius Junior kaçırıldı mı?

Dünya Kupası sonrası Vinicius Junior imaj değişikliğine gitti. 26 yaşındaki genç yıldız bu sene hem Real Madrid hem de milli takımdaki performansı ile eleştiriler alıyor. Brezilyalı yıldız performans düşüklüğü ve imaj değişikliği bazı iddiaları da gündeme getirdi.

Son günlerde yoğun şekilde Vinicius Junior'ün öldüğü ve yerine dublörünün oynatıldığı iddia ediliyor. Bugün de söylentiler hızlanırken "Vinicius Junior öldü mü, öldürüldü mü" sorusu peş peşe geliyor.

Vinicius Junior öldü mü, öldürüldü mü?

Vinicius Junior öldüğüne dair resmi bir açıklama gelmiş değil. Söylentileri doğrulayan net bir bilgi yok. Ne ailesinden ne kulübünden Vinicius Junior'un öldüğüne dair bir söylem yok.

Dedikoduya göre Real Madrid milli ara sonrası Vinicius Junior'a DNA testi yaptıracak.