Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda parkur rekoru

11 Kasım 2018

Bu yıl, 100 ülkeden yaklaşık 130 bin kişinin katıldığı Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda , "Sağlıklı yarınlara koş İstanbul" temasıyla koşuldu.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise aynı ülkeden Ruth Chepngetich, parkur rekoru kırarak birinci oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonda Felix Kimutai, 2 saat 9 dakika 57 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti.

Yarışta 30. kilometreden sonra yaptığı atakla rakipleriyle arasındaki farkı açan Kimutai, vatandaşı Vincent Kiplagat'ın 2010 yılında 2.10.42'lik dereceyle ele geçirdiği İstanbul Maratonu rekorunun yeni sahibi oldu.

Erkeklerde Bahreynli Abdi İbrahim Abdo, 2 saat 10 dakika 37 saniyelik derecesiyle maratonu ikinci, Kenya asıllı Fransız Abraham Kiprotich de 2 saat 10 dakika 55 saniyeyle üçüncü sırada tamamladı.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich, 2 saat 18 dakika 35 saniyelik derecesiyle organizasyonda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi. Kenyalı sporcu, geçen yıl maratonu 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle bitirerek rekor kırmıştı.

Kadınlarda Kenyalı Margaret Agai, 2 saat 25 dakika 4 saniyelik derecesiyle ikinci, Etiyopyalı Fatuma Sado da 2 saat 31 dakika 5 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

Koşuda Türk atlet Fatih Korkunç, 33 dakika 23 saniyelik derecesiyle erkeklerde ilk sırayı elde etti. Fatih'i 30 saniye geriden takip eden Mustafa Araç ikinci, İspanyol sporcu Victor Gallego Casilda ise 33 dakika 56 saniyelik süresiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda Suzan Tunca 37 dakika 11 saniyelik derecesiyle birinci olurken, 43 dakika 38 saniyelik süresiyle Aslı Simay Yazıcı ikinci, 44 dakika 4 saniye ile Rus Elena Sigaeva ise üçüncü sırada yer aldı.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu tekerlekli sandalye kategorisini erkeklerde Ömer Çantay, kadınlarda ise Hamide Doğangün ilk sırada tamamladı.

Ömer Çantay, 2 saat 9 dakika 29 saniyelik derecesiyle erkeklerde kürsünün zirvesinde yer aldı. Bu kategoride Birol Kamar 2 saat 34 dakika 33 saniyelik süresiyle ikinci, Ali Ulu ise 3 saat 25 dakika 1 saniye ile üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Hamide Doğangün 2 saat 20 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinciliği, Zübeyde Süpürgeci 2 saat 22 dakika 51 saniye ile ikinciliği, Zeynep Acet ise 2 saat 40 dakika 4 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, yaptığı açıklamada, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nu bu yıl 7. kez desteklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ticari faaliyetlerimiz kadar sosyal sorumluluklarımızı da önemsiyor ve ülkemizin sosyal ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde yatırımlar yapıyoruz. Sadece çipli koşucuların değil her kesimin Vodafone İstanbul Maratonu'na ilgisi artıyor. Bu yıl 150 binden fazla insan katıldı. Bu, İstanbulluların maratona ilgisini göstermesi bakımından önemli. Maratonda bu yıl sağlık için koştuk. Katılımcılar kendileri için küçük de olsa bir şey yaptı ve daha sağlıklı bir yaşam için koştu." ifadelerini kullandı.

Elit atletler yarıştı

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 55 elit atlet yer aldı.

Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Azerbaycan, Fransa, Bahreyn, Litvanya, Burundi ve Fas'tan gelen elit atletler, maratonda ter döktü.

Organizasyon kapsamında ayrıca 15 ve 10 kilometre koşularla, tekerlekli sandalye kategorisinde yarış da yapıldı.

15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaştı. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına vardı.

10 kilometre koşusunda ise atletler yine köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a indi ve Vodafone Park, Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametini izleyerek Eminönü'nde, İstanbul Ticaret Üniversitesi önündeki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etti.

334 bin dolar ödül

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara 334 bin 300 dolar ödül dağıtılacak.

Maraton genel klasmanında toplamda 216 bin dolar ödül verilecek. Erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak.

Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 64 bin dolar ödül belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 12 bin, 8 bin, 5 bin, 4 bin ve 3 bin dolar ödül elde edecek. Ayrıca maratonda Türk masterler ve yaşlılar kategorilerinde dereceye giren sporculara toplamda 10 bin 300 dolar ödül verilecek.

Maratonun zaman bonusu ise 310 bin dolar olacak.

Etkinlikte 15 kilometrelik genel klasman için toplamda 18 bin dolar, bu kategorinin Türk sporcu tasnifi için de 6 bin dolar ödül dağıtılacak.

Tekerlekli sandalye kategorisinde ise toplamda 20 bin dolar ödül verilecek.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda da Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, parkur rekoru kırarak birinci oldu.

Kaynak: AA