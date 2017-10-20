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Vodafone Park finalist oldu

Beşiktaş'ın stadı, dünyanın en iyi stadyumlarının halk oylaması ile belirlendiği "The Stadium Business Design&Development Awards"da finalist olmayı başardı.

Vodafone Park finalist oldu
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Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park, dünyanın en iyi stadyumlarının halk oylaması ile belirlendiği "The Stadium Business Design&Development Awards"da finalist oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ın, Atletico Madrid’in yeni stadı Wanda Metropolitano, Liverpool’un stadı Anfield gibi güçlü statlarla birinci olmak için yarışacağı belirtildi.

Oylamaya katılmak isteyenlerin 10 Kasım Cuma gününe kadar "www.surveymonkey.co.uk" adresinden oy verebileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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