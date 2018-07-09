Volkan Fenerbahçe'de kaldı

09 Temmuz 2018

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Volkan Demirel'in takımdaki geleceği merak konusuydu.

Beklenen haber Sarı-lacivertli kulüpten geldi ve Volkan ile yeniden anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "2002-2003 futbol sezonundan bu yana futbol takımımızın formasını başarı ve özveriyle terleten kaptanımız Volkan Demirel'le, yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Volkan Demirel'le imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sportif Direktör Damien Comolli konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu bir transfer değil, devam etmektir. Yeni hocamız Phillip Cocu geldiği zaman Volkan’ın durumunu biliyordu fakat Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve aynı zamanda hocamız Volkan’ın bu takımda kalması gerektiğini düşündük ve inandık. Öyle de olduğu için mutluyuz. Öncelikle onu tebrik ediyorum. Volkan ile yaptığımız ilk toplantıda sadece onun durumunu ve sözleşmesini değil, genel olarak Fenerbahçe’yi ve Fenerbahçe’nin genç kalecilerini konuştuk. Volkan’ın bu tutumu da benim çok hoşuma gitti çünkü o kendisini değil Fenerbahçe’yi düşünen biri."