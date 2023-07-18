Wimbledon şampiyonu oldu 3 milyon dolar daha kazandı

Diğer tarafta kariyerinde sadece tek grand slam şampiyonluğu (2022 ABD Açık Turnuvası) olan 20 yaşındaki İspanyol raket Carlos Alcaraz.

Djokovic: Onun gibi biriyle hiç oynamadım

Genç Alcaraz geçen yıl dünya sıralamasında 1 numaraya yükselmişti ancak favori gösterilen Djokovic kendisinin “1 numara” olduğunu hatırlatmıştı: “Bir numarayı yenmeden asla bir numara olamazsın.”

Genç Alcaraz, 5 saat süren finalde Djokovic’i 3-2 setlerle yenerek bir taşla üç kuş vurmuş oldu: İlk kez bir Wimbledon kazandı, liderliğini sürdürdü ve Djokovic’e cevabı kortta verdi. Djokovic, Alcaraz’a "Dürüst olmam gerekirse, onun gibi birisiyle hiç oynamadım" diye övgüler yağdırırken; Alcaraz maçı izleyen İspanya Kralı’na seslendi: “Senin önünde iki kez oynadım ve 2 kez kazandım. Umarım daha çok maçıma gelirsin.” 2003’te doğan Carlos Alcaraz Garfia, tenise 4 yaşındayken eski tenisçi olan babasının çalıştığı Real Sociedad’da başladı. 2021 Open de Oeiras III Challenger turnuvasında 18 yaşında en genç oyuncu olarak ilk 100’e giren Alcaraz, 2022’de zirveye yerleşti.

2022'de toplamda 10,9 milyon dolar kazandı

Forbes dergisine göre, 2022 yılında tenisten 5.9 milyon dolar kazanan genç sporcu, sponsorlardan da 5 milyon dolarlık gelir elde etti. 2023’te Wimbledon’a kadar oynadığı turnuvalarda 4.8 milyon dolar kazanan Alcaraz, Wimbledon şampiyonluğuyla da servetine 3 milyon dolar daha ekledi. Alcaraz’in Nike, Babolat, Rolex, BMW, Louis Vuitton, Calvin Klein ve ElPozo’yla sponsorluk anlaşmaları bulunuyor. Final maçı sonrası Türk tenisseverler, Alcaraz’ın 2018’de Antalya’daki bir turnuvada çekilmiş fotoğrafını yayınladı. “Antalya’da puan toplayan İspanyol artık tenisin zirvesinde” yorumları yapıldı.