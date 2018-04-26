Yarıda kalan derbinin başlama saati belli oldu
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı 3 Mayıs Perşembe günü 20.30'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen ve kaldığı yerden itibaren tekrar oynanmasına karar verilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin başlama saati belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı andaki şartlarla ve seyircisiz olarak yeniden oynanmasına karar verilen müsabakanın, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacağı duyuruldu.