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Yarıda kalan derbinin başlama saati belli oldu

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı 3 Mayıs Perşembe günü 20.30'da başlayacak.

Yarıda kalan derbinin başlama saati belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen ve kaldığı yerden itibaren tekrar oynanmasına karar verilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin başlama saati belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı andaki şartlarla ve seyircisiz olarak yeniden oynanmasına karar verilen müsabakanın, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacağı duyuruldu.

 

Son dakika beşiktaş fenerbahçe

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