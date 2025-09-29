Yeni Malatyaspor’un puan özlemi 974 günün ardından sona erdi
Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 974 gün sonra ilk kez puan aldı. Ankara Demirspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Malatya temsilcisi, en son 29 Ocak 2023’te Eyüpspor karşısında galibiyet yaşamıştı. Geçen sezon 1. Lig’de tüm maçlarını kaybeden ve bu sezon da ilk 5 haftayı puansız geçen sarı-siyahlılar, uzun süren hasreti sona erdirdi. Ancak FIFA’nın verdiği 36 puan silme cezası nedeniyle takım hâlâ -35 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
Nesine 2. Lig’in 6. haftasında oynanan Ankara Demirspor – Yeni Malatyaspor mücadelesi 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuç, sarı-siyahlı ekibin tam 974 gün sonra ilk puanını hanesine yazdırmasını sağladı.
29 Ocak 2023’ten bu yana ilk
Yeni Malatyaspor en son puanını 29 Ocak 2023’te Eyüpspor’u 2-1 mağlup ettiği TFF 1. Lig maçında almıştı. O tarihten bu yana ne puan ne de galibiyet göremeyen Malatya ekibi, dün alınan beraberlikle taraftarına moral verdi.
Geçen sezon hezimet, bu sezon zor başlangıç
Geçtiğimiz sezon 1. Lig’de çıktığı tüm maçları kaybeden Yeni Malatyaspor, bu sezon 2. Lig’de de ilk 5 haftayı puansız tamamladı. 6. haftada Ankara Demirspor deplasmanından alınan beraberlik, uzun süren puan hasretini bitirdi.
Puan silme cezaları
Bir dönem Süper Lig’de boy gösteren ve Avrupa kupalarında da mücadele eden Malatya temsilcisi, bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen 36 puan silme cezası nedeniyle -35 puanla ligin son sırasında yer alıyor.