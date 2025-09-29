Yeni Malatyaspor’un puan özlemi 974 günün ardından sona erdi

Nesine 2. Lig’in 6. haftasında oynanan Ankara Demirspor – Yeni Malatyaspor mücadelesi 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuç, sarı-siyahlı ekibin tam 974 gün sonra ilk puanını hanesine yazdırmasını sağladı.

29 Ocak 2023’ten bu yana ilk

Yeni Malatyaspor en son puanını 29 Ocak 2023’te Eyüpspor’u 2-1 mağlup ettiği TFF 1. Lig maçında almıştı. O tarihten bu yana ne puan ne de galibiyet göremeyen Malatya ekibi, dün alınan beraberlikle taraftarına moral verdi.

Geçen sezon hezimet, bu sezon zor başlangıç

Geçtiğimiz sezon 1. Lig’de çıktığı tüm maçları kaybeden Yeni Malatyaspor, bu sezon 2. Lig’de de ilk 5 haftayı puansız tamamladı. 6. haftada Ankara Demirspor deplasmanından alınan beraberlik, uzun süren puan hasretini bitirdi.

Puan silme cezaları

Bir dönem Süper Lig’de boy gösteren ve Avrupa kupalarında da mücadele eden Malatya temsilcisi, bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından verilen 36 puan silme cezası nedeniyle -35 puanla ligin son sırasında yer alıyor.