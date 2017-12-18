"Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne 3 aday

18 Aralık 2017

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından (CAF) yapılan açıklamada, "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülü için Borussia Dortmund'dan Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang, Liverpool'dan Mısırlı Mohamed Salah ile Senegalli Sadio Mane'nin aday gösterildiği bildirildi.

İlk kez 1992'de verilen ödülü bugüne kadar 16 farklı futbolcu kazandı. Bu ödülü en fazla kazanan isimler, dörder kezle Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o ve Manchester City'nin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Yaya Toure oldu.

Ödülü geçen yıl Leicester City'den Cezayirli Riyad Mahrez kazanmıştı.

Yılın futbolcusu ödül töreni, 4 Ocak 2018'de Gana'nın başkenti Akra'da yapılacak.

Kaynak: AA