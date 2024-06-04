Emre ERGÜL

İnanılmaz ama gerçek… Pop yıldızı gibiydi…Onu küçük bir ordu karşıladı… Dünya, Portekizli efsane hoca Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye attığı 2 yıllık imzayı konuşuyor. ‘The Special One’ (Özel Biri) lakaplı 61 yaşındaki teknik patronun “Bu forma artık benim derim” sözleri, dünya basınında manşetleri süsledi.

Ocakta Roma’dan ayrılan Mourinho’nun 5 ay sonra futbola dönüşü kadar alacağı ücret de gündem oldu. Mourinho, bonuslar hariç yıllık 10 milyon euro alacak. Ekibine de yılda 2 milyon euro ödenecek. İngiliz basınına göre, bonuslarla ‘Özel Biri’ toplamda 46 milyon euroya mal olacak.

24 yılda tazminatlardan 117 milyon euro kazandı

En merak edilen konulardan biri de yolları ayırma durumunda Mourinho’ya ödenecek olan tazminat… Çünkü Mourinho, 24 yıllık teknik direktörlük kariyerinde kazandığı tazminatlarla ünlenen bir isim… Celebrity Net Worth adlı siteye göre, şahsi serveti 111 milyon euro olan Mourinho, bugüne kadar 117 milyon euro tazminat aldı. Essentially Sports, “bilinen tazminatları” şöyle listeledi:

“İmza için Yıldırım'dan izin istemedim”

Mourinho, dün basınla buluştu: “Serbest statüde bir teknik direktördüm. Bir kulüple bağlantım yoktu. Kimseye imza atmadan önce sormama gerek yoktu. Kimseden ne yapmam gerektiğine dair izin almam. Aziz Yıldırım'la da bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için kendisinden izin almadım."