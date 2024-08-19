Young Boys-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı maçı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos Çarşamba günü Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak Young Boys-Galatasaray karşılaşmasını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Jan Seidel ve Rafael Foltyn'in yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.