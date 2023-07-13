Z kuşağı için kuralların değiştiği ilk spor

19 milyar dolarlık Amerikan futbolundan sonra 11 milyar dolarlık hacmiyle dünyanın en büyük ikinci spor ekonomisi olan beyzbol, Z Kuşağı’na göre şekil alıyor.

Çünkü gençler artık “uzun spor müsabakaları” izlemiyorlar. Çok şeyle aynı anda ilgilendiklerinden, bir konuya uzun uzun odaklanmadıklarından olsa gerek, çok çabuk sıkılıyorlar. Genç taraftar oranı düşmeye başlayınca, Amerikan Ulusal Beyzbol Ligi MLB de harekete geçti ve “oyunu hızlandırmak” ve “gençlerin ilgisini diri tutmak” için üç önemli değişikliğe gitti:

1- Atıcı, atış tepesinde istediği kadar kalabiliyordu. Bu da oyunun süresinin artmasına neden oluyordu. Yeni kurala göre, atıcı artık karelerde hücum oyuncusu yoksa 15 saniye içinde topu atmak zorunda olacak. Karelerde hücum oyuncusu varsa, zaman 20 saniyeyle kısıtlı olacak.

2-Atıcılar, içerdeki oyuncuyu elemek için, atış tepesinden hücum oyuncusu hangisi kareden çıkıyorsa oraya istediği kadar atış yapabiliyordu. Örnek vermek gerekirse, 20 atış yaklaşık 8-10 dakika arasında gerçekleşiyor. Yeni kurala göre atıcılar maç boyunca her kareye artık sadece 2 atış yapabilecek.

3-Hücum oyuncusu vurucu kutusuna 10 saniye içinde gelebiliyordu. Yei dönemde bu süre de 8 saniyeye düşürüldü. İhlal olursa vuruş yapılmamış sayılacak. 3 kez topa vurulmadığında out sayıldığı için hücumcu 3 hakkından 1’ini kaybetmiş olacak.

Sokak versiyonu: Beyzbol 5

Bu kritik değişiklikleri, Türkiye Beyzbol ve Softbol Milli Takımlar Koordinatörü Hasan Helva’ya sordum. Değişikliği beyzbolun hızlanması için önemli bir adım olarak gören Helva, “Avrupa’da süreyle ilgili zaten kısıtlamalar vardı. Örneğin atıcının atış tepesinde kalma süresi. Avrupa’daki müsabakalarda 20 saniye zorunluluğu vardı.

ABD şimdi bu sisteme geçti” dedi. Beyzbolun “hızlı oynanıp” “gençlerin ilgisini çekmesi” için daha önceden de çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Helva, “Beyzbol 5 diye bir oyun var. Beyzbolun sadece 5’er oyuncuyla, 18 metreye 18 metrelik alanda oynanan hızlı versiyonu” dedi. Normal bir beyzbol maçının 110 metrelik alanda oynandığını ve bir maçın 2-3 saat sürdüğünü düşünürsek, Beyzbol 5’in “3’e 3 sokak basketbolu”na benzetirsek hata yapmış olmayız.

Maç süreleri tartışılıyor

“Oyunu hızlandırmak” aslında bir süredir futbol için konuşuluyordu. Dünya genelinde genç futbol izleyici oranlarının düşmesi üzerine “Maçlar 90 değil 60 dakika olsun,” “Çift değil, tek yarı oynansın” gibi öneriler havada uçuşurken, ilk adım beyzboldan geldi. Z Kuşağı’nın yeni beyzbola nasıl tepki vereceğini ise 2024’te oluşacak veriler gösterecek.

Dünya Beyzbol Şampiyonası Ankara’da düzenlenecek

Türkiye U18 Beyzbol 5 milli takımı 2022'de Avrupa 2’ncisi oldu. Fransa’yı bulunduğu grupta yenen Türkiye, finalde bir kez daha karşılaştığı Fransa’ya yenilince ikincilikle yetindi. Türkiye ekimde önemli bir turnuvaya imza atacak: 2023 Dünya Beyzbol Şampiyonası, 10-15 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek.

Türkiye’ye gelecek 12 milli takımdan 3’ü Amerika, 3’ü de Asya kıtasından olacak. Avrupa ve Afrika 2’şer takımla temsil edilecek. Bir Okyanusya ülkesinin yanısıra Dünya Beyzbol Federasyonu’nun kontenjanından da bir ülke, şampiyonaya katılacak. Türk milli takımının oyuncuları da kısa süre önce biten Türkiye Şampiyonası’nda finale kalan İstanbul, Samsun, Ordu, Bursa ve Ankara takımlarının oyuncuları arasından seçildi.

“Beni en şaşırtan Şırnak takımı olmuştu”

“Sizi en çok hangi kentten bir beyzbol takımının çıkması şaşırtmıştı?” sorusuna Türkiye Beyzbol ve Softbol Milli Takımlar Koordinatörü Hasan Helva, Güneydoğu Anadolu’yu işaret etti: “2018 yılındaki Türkiye Şampiyonası’na Şırnak’tan bir okul takımı katılmıştı. Kısıtlı imkanlara rağmen Şırnak’ta bir takımın kurulması ve Ankara’ya gelmesine şaşırmıştım.”

“Uzun vadeli hedef olimpiyatlara katılmak”

Beyzbol Teknik Kurul Başkanı Sinan Şengül, federasyonun beyzbol hedeflerini, DÜNYA’ya açıkladı: “Beyzbol branşı ülkemizde Ragbi Federasyonu çatısı altında faaliyet göstermektedir. Kısa vadeli hedefimiz Dünya Şampiyonası’nda final oynamak. Uzun vadeli hedef olarak da 2028’de Amerika’da yapılacak olimpiyatlara katılmak istiyoruz.”