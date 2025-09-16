ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Kırıkkale FK-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Kırıkkale FK-Manisa FK canlı yayın linki, A Spor canlı yayın linki

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada ikinci tur müsabakaları kapsamında Kırıkkale FK ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. İki ekip de turu geçen taraf olarak yoluna devam etmenin planlarını yapıyor.

Kırıkkale FK-Manisa FK maçi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanacak Kırıkkale FK-Manisa FK mücadelesi, 16 Eylül Salı günü saat 15.30’da başlayacak.

Kırıkkale FK-Manisa FK hangi kanalda yayınlanacak?

Kırıkkale FK ile Manisa FK arasında oynanacak karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

