Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme tur eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimine 4. eleme turu müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere toplam 32 ekip katıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekiminde yaptığı açıklamada, "Futbolun marka değerini yükseltmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kupa, en değerli markalarımızdan biri. Çok özel bir kupadan bahsediyoruz. Futbolun tutkusunun, coşkusunun ve fair play ruhunun burada yansıtılmasını istiyoruz. Çekişmeli ve heyecan dolu müsabakalar oynandı. 32 takıma başarılar diliyorum. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın formatıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz. Kupanın formatını da değiştireceğiz. Bitmek üzere. En yakın zamanda kupanın yeni formatını kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacağını hatırlatan Başkan Büyükekşi, "Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız." şeklinde konuştu.

Beşinci eleme turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

- Beşiktaş-Eyüpspor

- VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor

- RAMS Başakşehir-Boluspor

- Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor

- EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü

- Fenerbahçe-Adanaspor

- Galatasaray-Ümraniyespor

- Gaziantep FK-Bodrumspor

- MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

- Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor

- Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor

- Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor

- Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği

- TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe

- Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor

- Trabzonspor-Manisa FK