Ziraat Türkiye Kupası'nda 'erken final'! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiyle doruğa çıkıyor. Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip, bu kez kupada yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, grup aşamasını lider tamamlayarak çeyrek finale yükselirken, Galatasaray ise grubunda ikinci olarak bu aşamaya geldi. Sarı-lacivertliler, 3 maçta 9 puan toplarken, sarı-kırmızılı ekip ise 3 maçta 5 puan elde etti. Kupada Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinin galibi, Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinden çıkacak takımla yarı finalde karşılaşacak.

İki takım arasında bu sezon Süper Lig'de oynanan ilk derbiyi Galatasaray 3-1 kazandı. Rövanşta ise golsüz eşitlik bozulmadı. Şimdi Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak iki ekip, sezonun üçüncü derbisine çıkacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz mi?)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma, ATV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

📅 Maç tarihi: 2 Nisan 2025

🕗 Başlama saati: 20.45

📺 Yayıncı kanal: ATV

📍 Stat: Şükrü Saracoğlu Stadyumu

📌 Format: Tek maç, eleme usulü

ATV canlı yayın nasıl izlenir? (GS-FB DERBİSİ İZLEME LİNKİ)

Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura adını yazacak takımın belli olacağı dev derbinin şifresiz olarak yayınlanacağını öğrenen futbolseverler, ATV canlı yayının internet üzerinden nasıl izleneceğini merak ediyor. Vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden "ATV canlı yayın", "ATV canlı yayını nasıl izlenir", "ATV canlı yayı izle" gibi aramalar yapıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN - ATV CANLI YAYIN LİNKİ

İstatistiklerle derbi rekabeti

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki bu karşılaşma iki takım arasındaki 403. karşılaşma olacak. Fenerbahçe, 402 maçtan 149’unu kazanırken, Galatasaray 129 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 124 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye Kupası'nda ise iki takım bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Galatasaray 14, Fenerbahçe ise 3 kez kazandı.

Derbide "atan alır"

Son yıllarda oynanan derbilerde ilk golü atan takım genellikle kaybetmiyor. Son 30 yılda oynanan 80 derbide sadece 6 kez öne geçen taraf mağlup oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da muhtemel 11’ler

🟡🔵 Fenerbahçe muhtemel 11: Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, İsmail, Kostic, Szymanski, En-Nesyri, Dzeko

🟡🔴 Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen