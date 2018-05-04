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Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin günü değişti

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçı 10 Mayıs Perşembe gününe alındı

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin günü değişti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında Diyarbakır'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının 10 Mayıs Perşembe gününe alındığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, kupa finalinin Diyarbakır Stadı'nda saat 20.30'da başlayacağı belirtilerek, "Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi. Daha önce 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs Perşembe günü yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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