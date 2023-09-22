10 tonu aşkın atık ağ el birliğiyle dönüştürüldü

Denizlerde yıllarca varlığını sürdürebilen ve milyonlarca deniz canlısının yaşamını etkileyen, kaybolan veya bırakılan ağlar, en tehlikeli plastik atıklardan biri olarak biliniyor.

Samsung Electronics Türkiye, Akdeniz Koruma Derneği'nin Endangered Landscapes Programme ve Blue Marine Foundation ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği ‘Bozburun Clean-Up Operasyonu’nun bir bölümüne destek verdi. Proje çerçevesinde, Muğla'nın Bozburun beldesinde başlatılan çalışmada, denizde yıllardır duran atık ağlar temizlendi.

Çalışma ile Bozburun’da 10 tonun üzerinde atık ağ toplandı. Çevre çalışmalarıyla sanatın inovatif gücünün bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını ve ileri dönüşümle yeni nesneler yaratmanın kıymetini dile getiren Onaranlar Kulübü de ‘‘Deniz kirliliği, uzun yıllardır denizde yaşayan canlıların hayatlarını tehdit eden dünyanın en önemli çevre kirliliği problemlerinden biri.

Bu kirliliğin sebeplerinden biri olan kaybolmuş veya bırakılmış ağlara dikkat çekmek için yaptığımız ileri dönüşüm atölyesinde, deniz diplerinden toplanan atık ağları aydınlatma birimlerine dönüştürdük. Bu projeyle birlikte doğaya verilen zararın etkisini azaltmak için ileri dönüşüme ve her bireyin katkısına ihtiyacımız olduğunu vurgulamak istedik. Umarız bu tür girişimler, dünya genelinde daha çok farkındalık yaratarak, toplumların denizlerimizi ve doğamızı korumalarına ilham verir’’ diye konuştu.

Sürdürülebilirlik ve inovasyon birleştirildi

İş birliğine ilişkin konuşan Samsung Electronics Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir de “Ürün yaşam döngüsünün tamamını kapsayarak hammadde tedarikinden atıkların geri dönüştürülmesine kadar uzanan bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu vizyon, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artırılmasıyla doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor.

Örneğin yeni katlanabilir cihazlarımız Samsung Galaxy Z Flip5 ve Z Fold5’te önceki modellere göre daha geniş bir geri dönüştürülmüş malzeme yelpazesi kullanıldı. Samsung olarak, sürdürülebilirliği ve inovasyonu birleştirerek geleceğe yönelik sözlerimizi güçlendirirken çevresel sorumluluğumuzu yerine getirme yolunda ilerliyoruz. Bu kapsamda bir örnek teşkil ettiğini düşündüğüm bu projenin gerçekleştirilmesi dolayısıyla son derece mutlu ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

Atık ağlar, pasif olarak avlanıyor

Denizde kaybolan veya bilerek bırakılmış atığa dönüşen ağların, doğada çözünmediğini ve pasif olarak avlanmaya devam ettiği bilgisini veren Akdeniz Koruma Derneği, “Denizel habitatların üzerini kaplayıp ışık ve oksijen geçirgenliğini azaltarak deniz çayırları, mercan resifleri gibi önemli yaşam alanlarını tehdit ediyor. Mikro plastik kirliliğine de neden olan atık ağlar, denizlerdeki biyoçeşitliliği olumsuz etkiliyor” dedi.