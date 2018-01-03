2018’de istihdamın motoru teknoloji olacak

03 Ocak 2018

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

İnsan kaynakları platformu Yenibiriş’in Ürün ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürü Eren Çamlıkaya, 2017 yılının ekonomik durgunluk nedeniyle verimli geçmediğini, ancak piyasaların beklediği adımlar atıldığı takdirde 2018 yılında istihdam sektöründe ciddi açılımlar olacağını vurguladı. Firmaların önlem amaçlı işe alımlarda kısıntıya gidebildiğini kaydeden Çamlıkaya, ancak her sektörün buna dahil olmadığını, teknoloji ve finans sektörlerinin işe alımlarında hız kazandığını söyledi.

2018 yılına dair beklentileri hakkında ise Çamlıkaya şunları belirtti: “2018 yılında OHAL‘in kalkması durumunda ekonomik rahatlama bekleniyor. Bunu takiben istihdam sektöründe de açılımlar olacak. Hizmet başta olmak üzere teknoloji sektörü her sene büyümeye devam ediyor. Özellikle nitelikli işgücünün çok önemli olduğu yazılım, ürün yönetimi, dijital pazarlama gibi alanlarda firmalar en iyi adayları çekebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Bunun dışında çağrı merkezi ve perakende pozisyonlarında da artış bekleniyor. 2017 yılında AVM projelerinin yavaşlaması, perakende için istihdamda da yavaşlama anlamına geldi. Fakat 2018 için daha umutluyuz.”

Dijitalleşme nitelikli işgücünü artıracak

Bu arada benzer bir yorum da esnek işgücü modeli alanında hizmet veren Expertera’nın Şirket Ortağı ve Satış, İş Geliştirme ve Pazarlama Sorumlusu Hayal Koç’dan geldi. Koç, dijitalleşmenin nitelikli istihdam artışına yol açacağını kaydetti. Dijitalleşmenin yeni çalışma alanları yaratacağını belirten Hayal Koç, bu alanlardan bazılarının veri madenciliği, sanal gerçeklik editörlüğü, makine öğrenim mühendisliği, Bot tasarımcılığı, bilgi güvenlik uzmanlığı, IoT çözüm mimarlığı ve kullanıcı deneyimi uzmanlığı ve yapay zeka pazarlamacılığı olduğunu ifade etti. Bununla birlikte birçok sürecin ve yöntemin de tamamıyla değişeceğini dile getiren Koç, örnek olarak 3D printerler’le üretim ve tasarım süreçlerinin değişeceğini ve dijitalleşmeyle satış ve pazarlama yöntemlerinin değişeceğini kaydetti.

Dijitalleşme ile birlikte şirketlerin yeni uzmanlık alanlarına ihtiyaç duyacağını belirten Koç, “İstihdamdaki artış, teknik uzmanlık alanları kadar sosyal becerileri ve düşünme yöntemlerine sahip profesyonellerde görülecek. Zira teknoloji sürekli gelişiyor ve değişiyor. Tek bir uzmanlık alanına odaklanmak yeterli olmayacak. Yeni teknolojilere hızla adapte olabilen ve farklı teknolojilerin birbirine olan etkisini anlayabilen profesyoneller firmaları ileriye götürecek“ bilgisini verdi.

Yetenek açığı uzmanlık havuzlarında

Dijitalleşme sürecinde olan firmaların yetenek açığı problemini çözmek için yenilikçi ve çevik bir insan kaynakları stratejisi gerektiğini belirten Hayal Koç, şu önerilerde bulundu: “Yetenek açığını gidermek için şirketler öncelikle çalışanlarının mevcut dijital yetkinliklerini analiz etmeli ve gerekli ama eksik olan yetkinlik ve uzmanlık alanlarını belirlemeli. Sonrasında hibrid bir insan kaynakları stratejisi uygulayarak, farklı deneyim ve özgeçmişlere sahip profesyonelleri içeren proje ekipleri oluşturmalı. Bu ekiplerde bordolu çalışanların yanı sıra proje bazlı destek olacak ‘yakasız‘, on-demand uzmanlar da olmalı. Ancak böyle inovatif yapılarla şirketleri ileriye götürecek yeni fikirler ve yöntemler keşfedilebilir.“