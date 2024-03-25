2024’ün gündemi: Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüme yoğunlaşmak

Birol BOZKURT

Türkiye’nin bankacılık dışı finans sektörü, 2023 yılında önemli bir büyüme kaydetti. Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) raporuna göre, sektörün işlem hacmi 1 trilyon 220 milyar TL’ye, aktif toplamı 671 milyar TL’ye ve öz kaynak büyüklüğü 111 milyar TL’ye ulaştı.

Bu rakamlar, sektörün önceki yıllara kıyasla güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor. 2024 yılı için hedefler ise, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü desteklemek üzerine yoğunlaşıyor. Türk bankacılık sektörü, AB Yeşil Mutabakat’a uyum çerçevesinde ekonomik yeşil dönüşümü desteklemeyi ve sürdürülebilir finansal hizmetler sunmayı hedefliyor.

Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), katılım finans kuruluşlarına yönelik denetimlerin devam edeceğini ve sektörün uluslararası standartlarla uyumunu güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Bankacılık dışı finans sektörü, 2023 yılında sağlam bir büyüme göstermiş ve 2024 yılı için de yeşil finans ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli hedefler belirlemiştir. Bu hedefler doğrultusunda, sektörün ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçiliğini artırması ve Türkiye ekonomisine katkısının daha da güçlenmesi bekleniyor.

Finansal Kiralama

Finansal kiralama sektörü, 2023 yılında aktif büyüklüğünü artırarak, ekonomik aktivitelerin finansmanında önemli bir rol oynadı. Yatırımların finansmanında tercih edilen bir yöntem olarak, sektörün kullanımı genişledi. . Finansal Kiralama sektörünün alacakları yüzde 60 oranında artarak 189 milyar TL’ye ulaşırken aktif büyüklüğü yüzde 66 oranında büyüyerek 272 milyar TL seviyesine, işlem hacmi ise yüzde 90,3 artarak 128 milyar TL seviyesine yükseldi.

Faktoring

Faktoring şirketleri, ticari alacakların finansmanında kritik bir konumda yer aldı. 2023 yılında, bu alanda yaşanan büyüme, KOBİ’ler başta olmak üzere birçok işletmenin likidite ihtiyacını karşılamada etkili oldu. Faktoring sektörü, alacakları yüzde 54,7 artışla 196,9 milyar TL’ye ulaştı. Yine sektörün aktif büyüklüğü yüzde 57,5 artış ile 213,6 milyar TL’ye yükseldi, işlem hacminde de yaklaşık yüzde 103 artış sağlanarak 820 milyar TL’ye ulaştı.

Finansman şirketleri

Tüketici finansmanı ve bireysel kredi faizlerindeki artış, finansman şirketlerinin portföyünü genişletti. Bu şirketler, tüketicilere yönelik çeşitli finansal ürünler sunarak, sektörün büyümesine katkı sağladı. Finansman şirketlerinin alacakları yüzde 89,6 oranında büyüyerek 116,8 milyar TL, aktif büyüklüğü yüzde 87,5 artışla 140,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektörün işlem hacmi artışı ise yüzde 121,4 artış ile 187,7 milyar TL oldu.

Varlık yönetim şirketleri

Türkiye’deki varlık yönetim şirketleri, finansal performanslarını artırarak ve stratejik yatırımlar yaparak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rekabetçiliklerini güçlendirmeye devam ediyor. 2024 yılında da bu büyüme ve gelişme trendinin sürmesi bekleniyor. Varlık yönetim şirketleri öz kaynakları yüzde 64,1 yükseliş ile 8,9 milyar TL’ye ve aktif büyüklüğü ise yüzde 87,8 artışla 16,7 milyar TL'ye çıktı.

Dijitalleşme ve teknoloji sektörün önceliği olacak

2024 yılı hedefleri açısından ise, sektörün dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarına ağırlık vermesi bekleniyor. Dijital platformlar ve yenilikçi finansal çözümler, müşteri deneyimini iyileştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için ön planda olacak. Ayrıca, sürdürülebilir finans ve yeşil finansman gibi alanlarda da gelişmeler öngörülüyor. Bu bağlamda, sektörün toplam finans piyasasındaki payını artırması ve Türkiye’nin ekonomik büyümesine daha fazla katkıda bulunması hedefleniyor.