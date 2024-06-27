2030’a kadar 180 milyon litre su tasarrufu sağlayacak
2023'e kadar satılan i-Dos çamaşır makineleri ile 462 milyon litreyi aşkın su tasarrufu gerçekleştiren Siemens, kaynak tasarrufu konusunu odağına aldı. Şirket, 2030'a kadar 180 milyon litre su tasarrufu hedeflediğini duyurdu.
Başak Nur GÖKÇAM
Yenilikçi uygulamalarını sürdürülebilirlik odağında hayata geçiren Siemens Ev Aletleri Türkiye, kaynakların korunması kapsamında su tasarrufu çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Siemens i-Dos çamaşır makineleri ile 462 milyon litreyi aşkın su tasarrufu gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Siemens Ev Aletleri Kıdemli Pazarlama Müdürü Zeynep Cebeci, “Türkiye’de satılacak iSensoric Water Champion bulaşık makineleri ile de 2030’a kadar toplamda 180 milyon litre su tasarrufu hedefliyoruz. 2030’a kadar satılmasını hedeflediğimiz tüm buzdolaplarıyla pazardaki en düşük enerji sınıflı buzdolaplarının tüketimi karşılaştırıdığımızda ise Türkiye’de toplamda 212 milyon 46 bin 364 kWh enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
Hedef kitle sürdürülebilir marka bekliyor
Siemens’in ev işleri için sürdürülebilir çözümler sunduğunu belirten Zeynep Cebeci, “Siemens için akıllı teknoloji ve tasarımın yanı sıra, sürdürülebilirlik de marka konumlandırmasının varoluşunun ayrılmaz bir parçası. Hedef kitlemiz bizden sürdürülebilir değerlere sahip anlamlı bir marka ve tabii ki ürünler bekliyor. Bizler de teknolojinin gücüyle, akıllı çözümler sunan ürünler üretiyoruz ve ev işleri için de sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Bunu sunarken de ürünlerimizin performansından ödün vermeden kullandığımız akıllı teknolojilerle gıda israfını azaltmayı ve enerji verimliliğini artırmayı destekleyen çözümleri tüketicilerimiz ile buluşturuyoruz” diye konuştu.
Tüketicinin taleplerinin yıldan yıla değişiklik gösterdiğini söyleyen Cebeci, “Son yıllarda tüketicilerin çevreye duyarlı, dayanıklı tüketim ürünlerine yönelik taleplerinde belirgin bir şekilde arttı. Özellikle iklim değişikliği, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik konularında tüketicilerimizdeki artan farkındalık ve yeniden belirlenen enerji standartlarıyla birlikte enerji etiketleme sistemlerindeki düzenlemeler bu sonuca ulaşmada etkili oldu” dedi.
Home Connect teknolojisi ile tüketicilerin program başlamadan önce bile ev aletlerinin tüketimine ilişkin daha iyi fikir sahibi olmaları ve böylece gerektiğinde program seçimi yapmalarını sağladıklarını söyleyen Cebeci, “Bunun yanında, bulaşık makinelerinin tüketim istatistiklerinin bu uygulamaya eklenmesiyle tüketiciler kendi kullanımlarının yanı sıra aylık ve haftalık su ve elektrik tüketimine ilişkin genel bilgilere kolayca ulaşabiliyor” bilgisini verdi.
Müşterilerimizin karbon ayak izini azaltmalarını sağlıyoruz
Tüketicilerin, rahatlıktan ödün vermeksizin evlerinde sürdürülebilir bir yaşam tarzı yürütebilmeleri için teknoloji gücümüzle enerji ve su tasarrufu sağlayan cihazlar geliştirmeye öncelik verdiklerini söyleyen Cebeci, “Örneğin, yeni akıllı bulaşık makinelerimiz, etkin enerji tasarruflu yıkama programları önerip su ve enerji tüketimi hakkında bilgi veriyor. Home Connect uygulamamız sayesinde hem tüketimlerini kontrol altına almalarını hem de kendi karbon ayak izlerini azaltmalarını sağlıyoruz” dedi.