Akfen, 2500 kadına tasarrufu öğretti

Akfen Holding açıklamasına göre, aile içerisinde tasarruf yöntemlerinin benimsenmesi ve doğa ile uyumlu bir yaşam tarzının sağlanması konusunda Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait enerji santralleri bölgelerinde yaşayan 2 bin 500 kadına eğitim verildi. Proje kapsamında düzenlenen eğitimler ile katılımcılar, elektrik enerjisi ve suyun akıllıca ve bilinçli kullanımı konusunda bilgilendirilerek hem ev ekonomisine hem de dünyanın ekolojik dengesine katkı sağlanması konusunda bilinçlendirildi. Seminerlerin ardından katılımcılara sertifikaları ve tasarruf kitleri verildi.

4 farklı projede 6 bin 800 kadına ulaştı

TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji birlikteliğinde 2017 yılında “Evde Okullu Olduk” projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 800 kadına ulaşıldı. 'Sağlık' olarak belirlenen 2018 yılının temasında “Önce Sağlık” projesiyle 17 bölgede 1.500 kadına sağlık eğitimi verildi. 2019 yılıyla birlikte başlayan “Hijyen Sağlıktır” projesinde de 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşılırken, salgının ardından hayata geçirilen “Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde” projesinde de 2 bin 500 kadına eğitim verildi. Böylelikle 4 farklı sosyal sorumluluk projesinde toplamda 6 bin 800 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verilmiş oldu. Projelerle ulaşılan kişi sayısı ise 20 bini aştı.