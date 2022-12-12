Aksigorta, ekolojik evlerin sahiplerine %10 prim avantajı sağlıyor

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla, odağına insanı ve dünyanın geleceğini alan Aksigorta, bu amaç doğrultusunda ürün portföyüne sürdürülebilirliğe katkı sunan yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Akkonut özelinde, tüm enerji ve su ihtiyacını doğal yollarla gideren ve tüm bunları doğaya neredeyse hiç zarar vermeden gerçekleştirebilen ekolojik evlerin sahiplerine %10 prim avantajı sağlanıyor. Doğaya katkıyı ödüllendiren bu avantajdan, enerji kimlik belgesi veya yeşil bina sertifikasına sahip olan Aksigortalı ev sahipleri yararlanabilecek.

Aksigorta’nın sürdürülebilir bir yaşam için yeni nesil çözümlerle değerli olanı birlikte koruma mottosuyla hareket ettiğine vurgu yapan Aksigorta Pazarlama ve Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, “Aksigorta olarak, daha güvenli bir gelecek için, toplumsal risk bilincini artırmaya çalışarak, daha yaşanabilir dünya için insana ve doğaya dokunan projeler üretmeye devam ediyoruz. Akkonut ürünümüz özelinde, elektrikten ısınmaya kadar enerji tüketimine sebep olan tüm gündelik gereksinimlerini yenilenebilir kaynaklardan elde ederek, doğaya katkı sağlayan ‘ekolojik’ evler için daha cazip teklifler hazırladık. Aksigorta olarak, sürdürülebilirlik bakış açımızla faaliyet gösterdiğimiz toplumun kalkınması, refahı ve daha iyi bir yaşama erişmesi için program ve projeler tasarlayarak, ekonomik büyümeyi desteklemek için olumlu etki yaratmaya aracı olacak farklı branşlardaki ürünlerimizle de yeni avantaj ve hizmetlerle sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam edeceğiz’’ dedi.