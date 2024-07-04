Alman Hükümeti'nden ulaştırma sektörüne 'yeşil' adım

Ulaştırma ve Ekonomi ile İklim Koruma Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 'Power to the Road' (Yola Güç verin) projesi dahilinde, otoyolların yaklaşık yüzde 95'ini kapsayan 350 hızlı şarj noktasından oluşacak hızlı şarj ağında, toplam şebeke gücünün 2,8 megavat olması planlanıyor. Planlanan yaklaşık 130 şarj noktası için kamu ihaleleri yaz sonunda gerçekleştirilecek.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Kamyonlar için hızlı şarj altyapısı, ağır yük trafiğinin karbonsuzlaştırılması ve bir iş merkezi olarak Almanya için merkezi bir öneme sahiptir" denildi.

Almanya'nın 2045 hedefi: Karbonsuz ulaşım sektörü

Öte yandan, Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) verilerine göre, Nisan 2024 itibarıyla elektrikli araçlar Almanya'nın ticari kamyon filosunun sadece yüzde 2,1'ini oluşturuyor. Almanya, 2045'e kadar ulaşım sektörünü karbonsuzlaştırmayı hedefliyor.