Arçelik’ten yenilenebilir enerji atılımı

Arçelik, yerli güneş paneli üretiminden sonra stratejik bir adım daha atarak Türkiye’nin dört bir yanına uzanan bayi ve yetkili servisleriyle yeşil enerji dönüşümünü başlattı. Şirket, 81 il ve Kıbrıs’tan bayileri ve yetkili servisleriyle İzmir’de bir araya geldi. Yeşil enerji dönüşümü zirvesiyle ülke çapındaki harekete öncülük eden Arçelik, Güneş Enerjisi Sistemi (GES) kurulumunda; inverter, batarya ve All-in-One enerji depolama sistemleri ile uçtan uca bir çözüm sunmanın yanında, elektrikli araç şarj cihazlarıyla da portföyünü genişletiyor.

“Enerjiniz İyi Olsun” diyerek yenilenebilir enerji dönüşümü hamlesini hayata geçiriyoruz

2050 yılına kadar tüm küresel operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan şirketin sunduğu sürdürülebilir çözüm ve ürünlerle bu hedefe hızlı ama emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “Türkiye’nin önümüzdeki 5 yıl içinde yenilenebilir enerji kapasitesi ile dünyanın önde gelen oyuncuları arasında yer alması bekleniyor. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 5 kez üst üste sektörünün lideri olan şirketimiz ülkemizdeki bu değişime ivme kazandırmak üzere sunduğu sürdürülebilir enerji çözümleriyle tüketicilerin evlerdeki dönüşümüne öncülük ediyor. Arçelik markamız ile gezegenimizin sorunlarına çözüm bulmak üzere geçtiğimiz yıl bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, aktivistler gibi farklı disiplinlerin katılımıyla ortak akıl platformu İyi-Ge’yi kurarak “İklim Dostu Hareket” projesini başlatmıştık. 2023’te de “Enerjiniz İyi Olsun” diyerek yenilenebilir enerji dönüşümü hamlesini hayata geçiriyoruz. Yerli güneş paneli üretimine enerji depolama sistemleri, inverter, ısı pompası ve elektrikli araç şarj cihazını da ekleyerek geniş ürün-hizmet portföyümüzü müşterilerimizle buluşturuyoruz. Şimdi bu dönüşüme Türkiye genelindeki bayilerimizi de dahil ederek yenilenebilir enerji dönüşümü atağı başlatıyoruz. Yenilenebilir enerji kullanımı bir tercih değil, gezegenimizin sürdürülebilirliği açısından bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Biz de üründe, üretimde, bayide, sahada ve daha da önemlisi evlerde bu dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz” dedi.

2030’a kadar tüm üretim tesislerimizde %100 yeşil elektrik kullanacağız

Can Dinçer, şirketin yenilenebilir enerji kullanımı konusunda sağladığı ilerlemelere ise şu sözlerle dikkat çekti: “Sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında yenilenebilir enerji alanında kurulu kapasitemizi 20,3 MW’a çıkardık. 2022 yılında küresel operasyonlarımızın elektrik ihtiyacının %65’ini yeşil elektrikten karşıladık. 2030 yılına kadar ise üretim tesislerimizin bulunduğu tüm ülkelerde yeşil elektrik oranını %100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Arçelik olarak güneş enerjisi alanındaki yatırımlarımız ve iklim krizi konusundaki farkındalığı artırmak üzere geliştirdiğimiz projelerimiz ile müşterilerimize günlük hayatlarında yapacakları değişikliklerle karbon ayak izini azaltmak konusunda ilham vermeyi amaçlıyoruz.”

Arçelik’in yenilenebilir enerji çözümleri

Arçelik’in sunduğu All-in-One Enerji Depolama Sistemleri ile tüketiciler; güvenilir ve uzun ömürlü lityum demir fosfat bataryaları ister şebekeden ister solar panellerden şarj ederek ihtiyaç anında kullanabiliyor.

Arçelik’in ürettiği solar UPS’ler elektrik kesintisi anında devreye girerek cihazların elektrik kesintisine maruz kalmasını engelliyor ve bu sayede cihazlar kesintisiz olarak çalışmaya devam ediyor.

İklimlendirmede doğa dostu Arçelik Isı Pompaları evlerde hem ısıtma ve hem de soğutma ihtiyacını karşılıyor. Arçelik Inverter’lar ile tüketiciler güneşten üretilen DC (doğru akım) elektriği, AC (alternatif akım) elektriğe dönüştürüp düzenleyerek güvenli bir kullanım sağlayabiliyor ve evlerindeki tüm enerjinin üretim ve tüketim dengesini izleyip, kontrol edebiliyor.

Arçelik’in ürettiği Elektrikli Araç Şarj Cihazları ile de tüketiciler, elektrikli araçlarını 7,4 kW ve 22 kW kapasiteli Arçelik by WAT Elektrikli Araç Şarj Cihazları ile şarj ederek, sadece karbon ayak izlerini azaltmakla kalmıyor fosil yakıt masrafını ortadan kaldırarak bütçelerinde tasarruf sağlıyor.

Türkiye’deki işletmelerinin elektrik ihtiyacının %61’ini güneşten sağlayacak

Yenilenebilir enerji dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen Arçelik; İstanbul Beylikdüzü’nde 11 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste, yapay zekâ desteğinde yüksek kaliteli güneş paneli üretiyor. Tesis yıllık 300 MW değerinde güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Bu da yıllık olarak ortalama 550.000 adet güneş paneline denk geliyor. Şirket, Türkiye’de Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Bolu ve Manisa işletmeleri ile Tayland, Güney Afrika, Romanya ve Pakistan’daki üretim tesislerinin çatılarında kurulu güneş santralleri ile GES kurulu gücünü 20,3 MW’a çıkarttı. İşletmelerinde kurulu bu güneş enerjisi santralleri ile yıllık 24 milyon kWh’lik elektrik üretimi gerçekleştirirken 11.014 ton CO2e sera gazı emisyonunu önlemeyi amaçlıyor. Ayrıca Aksaray, Kayseri ve Nevşehir bölgelerindeki marjinal tarım arazilerine toplam 55 MWp kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kurmayı hedefliyor. Toplam 59,6 hektarlık alanda yaklaşık 100 bin adet güneş panelinden oluşacak santrallerde yıllık 93 milyon kWh elektrik üretimi öngörülüyor. Arçelik sadece bu üç arazi GES projesi ile Türkiye işletmelerinin elektrik ihtiyacının %45’ini karşılamayı hedefliyor. Tamamlanan ve planlanan çatı GES projeleri de eklendiğinde, Türkiye’deki toplam GES kurulu gücünü 82 MW’a çıkarmayı ve Türkiye’deki işletmelerinin elektrik ihtiyacının %61’ini öztüketime yönelik güneş enerjisi santrallerinden karşılamayı hedefliyor.

Önümüzdeki dönemde, geliştirdiği uçtan uca yenilenebilir enerji çözümleri ile bu pazarda %50’nin üzerinde pazar payı ile yer almayı amaçlayan Arçelik, Türkiye ekonomisi için katma değer yaratırken, sunduğu ürün ve hizmetlerle müşterilerine kendi ürettikleri enerjiyi tüketebilme fırsatı sunacak.