Atık su, yeniden kazandırılmalı

Resmi verilere göre 1991-2020 arası yaz mevsimi yağış ortalaması 64 milimetre olarak kaydedildi. Orman yangınları, tarımdaki verimliliğin düşmesi ve içilebilir su kaynaklarının azalması yaz döneminde öne çıkan en önemli sorunlar arasında yer alıyor.

Su seviyesi değişimi için erken uyarı sistemi

Derslerde aldığı bilgilerle söz konusu soruna çözüm üretmek amacıyla İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu ‘’Deniz Kirliliği’’ adında bir proje geliştirdi. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda ortaokul 7’inci sınıf öğrencisi Oğuz Akar, Su Kirliliğini Erken Fark Etme ve Uyarı Sistemi (Water Pollution Early Detection and Warning System) isimli proje ile endüstriyel atıklar ve erken uyarı sistemi üzerinde çalıştı. İ Akar, projesiyle Indonesian Young Scientist Association (IYSA), PGRI Mahadewa Üniversitesi Bali, Mühendislik Fakültesi Diponegoro Üniversitesi ve BUCA IMSEF iş birliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Gençlik Bilim Fuarı Yarışması’nda (Youth International Science Fair) ortaokul düzeyinde altın madalyaya layık görüldü.