Avrupa Sayıştayı: AB'nin 2030 hidrojen hedefleri gerçekçi değil!
Avrupa Birliği (AB) bütçesinin ve fonlarının denetiminden sorumlu Avrupa Sayıştayı, AB'nin yenilenebilir hidrojen politikaları ve hedefleri konusunda hazırladığı raporu yayımladı. Raporda Sayıştay, AB'nin 2030 yılı yenilenebilir hidrojen üretim ve talep hedeflerinin aşırı iddialı olduğunu bildirirken, Avrupa'daki hidrojen değer zincirinin tamamında sorunlar yaşandığına dikkat çekti.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı'nın söz konusu raporunda, AB'nin hedeflerinin gerçekçi olması, ileriye yönelik stratejik tercihlerin, önemli endüstrilerin rekabet gücünü zedelemeyecek biçimde belirlenmesi ve bu alanda yeni bağımlılıklara yol açılmaması çağrısında bulunuldu.
Onar milyon tonluk aşırı hedefler
AB yenilenebilir hidrojen sanayi politikasının gerçeklere uygun olması gerektiğine işaret edilen çalışmada, AB Komisyonu'nun, 2030'a kadar yenilenebilir hidrojen üretimi ve ithalatı için onar milyon tonluk aşırı iddialı hedefler belirlediği anımsatılan raporda, "Bu hedefler sağlam bir analize dayanmadan siyasi irade tarafından yönlendirildi" ifadesi kullanıldı.
Piyasa teşviklerinin kullanımına yönelik detay talebi
AB hidrojen endüstrisinin kurulmasının büyük miktarda kamu ve özel sektör yatırımı gerektirdiği belirtilen raporda, Komisyon'un, ihtiyaçlar veya mevcut kamu finansmanı konusunda tam bir genel bakışa sahip olmadığı kaydedildi. Raporda, hidrojen stratejisinin, yenilenebilir hidrojen üretimi ve kullanımına yönelik piyasa teşviklerinin nasıl kullanılacağı, AB finansmanına nasıl öncelik verileceği, değer zincirinin hangi kısımlarına odaklanılacağı gibi alanlarda yeniden belirlenmesi istendi.