Avrupa Sayıştayı: AB'nin 2030 hidrojen hedefleri gerçekçi değil!

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı'nın söz konusu raporunda, AB'nin hedeflerinin gerçekçi olması, ileriye yönelik stratejik tercihlerin, önemli endüstrilerin rekabet gücünü zedelemeyecek biçimde belirlenmesi ve bu alanda yeni bağımlılıklara yol açılmaması çağrısında bulunuldu.

Onar milyon tonluk aşırı hedefler

AB yenilenebilir hidrojen sanayi politikasının gerçeklere uygun olması gerektiğine işaret edilen çalışmada, AB Komisyonu'nun, 2030'a kadar yenilenebilir hidrojen üretimi ve ithalatı için onar milyon tonluk aşırı iddialı hedefler belirlediği anımsatılan raporda, "Bu hedefler sağlam bir analize dayanmadan siyasi irade tarafından yönlendirildi" ifadesi kullanıldı.

Piyasa teşviklerinin kullanımına yönelik detay talebi

AB hidrojen endüstrisinin kurulmasının büyük miktarda kamu ve özel sektör yatırımı gerektirdiği belirtilen raporda, Komisyon'un, ihtiyaçlar veya mevcut kamu finansmanı konusunda tam bir genel bakışa sahip olmadığı kaydedildi. Raporda, hidrojen stratejisinin, yenilenebilir hidrojen üretimi ve kullanımına yönelik piyasa teşviklerinin nasıl kullanılacağı, AB finansmanına nasıl öncelik verileceği, değer zincirinin hangi kısımlarına odaklanılacağı gibi alanlarda yeniden belirlenmesi istendi.