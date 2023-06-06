Ayvalık'ta protesto: Sarımsaklı beton olmasın

Eylemde yapılan açıklamada "Türkiye’nin en iyi ve en uzun kumsalı olarak bilinen, 8 kilometre uzunluğunda 100 m enindeki Sarımsaklı kumsalı bugün büyük bir yıkımla karşı karşıyadır. 'Kamuya Açık Plaj Kumsal' olarak kayıtlı iken 2021 yılında bölge Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilerek, mevcut plan hükümsüz kılınarak, Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yeni imar planları yapmanın yolu açılmıştır" denildi.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Türkiye ve Ayvalık için bu kadar değerli bir alanda halka sorulmadan yapılan bu projenin amacı bellidir. Kıyı alanlarını kuralsızca tahrip eden asfalt- beton belediyeciliğinin, halkın çıkarlarını değil rantı hesapladığı aşikardır.

'Reakrasyon Alanı' adı altında beton dökme hakkını meşrulaştıran anlayışın, kıyıları kiralamasını, halka kapatmasını, parayla girilen yerler haline getirmesini kabul etmiyoruz.

'Kıyılar halkındır kiralanamaz'

Hepimiz canlı-cansız tüm doğal varlıkların ortaklığına dayalı yaşam alanlarımıza el konulduğunu, özel mülk haline getirildiğini görüyoruz. 2017 yılında Sarımsaklı Plajı’nda, Ayvalık’a özgü olması nedeniyle 'Ayvalikensis' adı verilen, bilim dünyasında Trigonella coerulescens subsp. ayvalikensis (Fabaceae) olarak kayıt altına alınan endemik bir tür keşfedilmiştir.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı kontrolünde, Sarımsaklı’da yapımına başlanan 'peyzaj düzenleme' işiyle kumsal ve Ayvalikensis beton ile kaplanarak yok edilmiştir!

Yaşam alanımız olan kıyıların durumuna dikkat çekmek, kıyıların hukuksuz kiralamalarla işgal edilmesine karşı çıkmak, Ayvalikensis’in yalnız olmadığını göstermek ve Sarımsaklı kıyılarını yeniden hepimizin ortak varlığına dönüştürmek için buradayız. Sadece bugün için değil, gelecek kuşaklar adına da bu projeye son verilmesini, kumsaldaki beton kaplamaların kaldırılmasını istiyoruz."