Banvit BRF, arıttığı suyun yüzde 43'ünü içme suyu kalitesinde geri kazandı

Banvit BRF'den Dünya Su Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, şirket, yüzde 70'i sularla kaplı dünyanın sahip olduğu su rezervlerinin sadece yüzde 1'inin tatlı su kaynağı ve kullanılabilir durumda olduğunun altını çizdiyor.

Banvit, bağlı olduğu global şirketi BRF'nin "2040 Net Sıfır" hedefi doğrultusunda, faaliyetlerinde sürdürülebilirliği odağına alarak ilerlerken, su kullanımında tasarrufa yönelik uygulamalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Banvit BRF'nin doğadaki ayak izini azaltmak üzere su ve enerji tasarrufundan geri dönüşümlü ambalajların kullanımına, hayvan refahına yönelik uygulamalardan atık yönetimi ve eğitim çalışmalarına kadar uzanan farklı alanlarda çeşitli uygulamaları bulunuyor.

Şirket, Bandırma ana kampüsünde yer alan "Atık Su Geri Kazanım Tesisi" sayesinde arıttığı suyun ortalama yüzde 43'ünü içme suyu kalitesinde yeniden geri kazanıyor. Böylece doğal kaynakları kullanmak yerine atık suyun geri kazanımını sağlayarak yeraltı su kaynaklarını da koruyor. Banvit BRF, 2025'e kadar tüm tesislerindeki su kullanımını yüzde 13 azaltmayı hedefliyor.

"2025'e kadar tüm tesislerimizdeki su kullanımını daha da azaltmayı planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Banvit BRF Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gündüz, su tasarrufuna büyük önem verdiklerini ve bu alanda yatırım yaptıklarını belirterek, ülke olarak şu an kuraklık tehlikesi ile yüz yüze kaldıkları bir süreç içerisinde olduklarını bildirdi.

Bu konuda herkese önemli görevler düştüğünü aktaran Gündüz, "Biz Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticilerinden biri olarak sorumluluğumuzun bilinciyle üretim süreçlerimizi sürdürülebilirlik perspektifinde yeniden düzenledik. 2025 yılına kadar tüm tesislerimizdeki su kullanımımızı daha da azaltmayı planlıyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasımız olan yaşanabilir bir dünya için bugün olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gündüz, dünya nüfusunun yüzde 40'ını barındıran 80 ülkenin şimdiden su sıkıntısı çektiğini belirterek, "Türkiye'nin de su konusunda sınırlı kaynaklara sahip olduğunun bilinciyle Banvit BRF, sürdürülebilirlik çalışmaları ile üretim tesislerinde kullandığı suyu, içme suyu kalitesinde yeniden kullanıma kazandırıyor ve su israfının önüne geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.